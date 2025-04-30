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Долгосрочная аренда вилл в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
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6 объектов найдено
Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$29,638
в месяц
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Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Дом с 5 спальнями в аренду, расположенный на вершине Паниотиса в Лимассоле, предлагает потря…
$4,940
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
290 мест! Построено 2012 4 спальни 2 ванные комнаты! Парковка 2 склада большой подвал с одни…
$2,746
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$32,931
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$7,140
в месяц
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