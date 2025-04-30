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Долгосрочная аренда домов в East Limassol Municiplaity, Кипр

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
5
Гермасойя
22
Гермасойя
6
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36 объектов найдено
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Три отдельно стоящих спальни включают все государственные налоги. Включая: -Сад, - Тревога,…
$2,854
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
3-комнатный дом для аренды, расположенный в просторном и тихом месте. Обладая просторной вер…
$2,526
в месяц
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя спокойствие в этой просторной вилле, идеально расположенной в спокойном ра…
$4,064
в месяц
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Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$29,638
в месяц
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Роскошная вилла с 5 спальнями в районе Муттагиака с фантастическим видом на город и море. Он…
$27,442
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот элегантный 3-комнатный дом в Гермасогее находится всего в 700 метрах от моря. В собстве…
$21,954
в месяц
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Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Дом с 5 спальнями в аренду, расположенный на вершине Паниотиса в Лимассоле, предлагает потря…
$4,940
в месяц
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
290 мест! Построено 2012 4 спальни 2 ванные комнаты! Парковка 2 склада большой подвал с одни…
$2,746
в месяц
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Роскошная 4-спальная элегантная вилла с удивительным видом на море в престижном районе с 5-з…
$4,940
в месяц
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Дом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 648 м²
This property is located in one of the most attractive areas of Limassol, Agios Tychonas. T…
$54,491
в месяц
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Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этот красивый дом расположен в районе Мутагиака, в 3 минутах езды от шоссе, недалеко от всех…
$4,610
в месяц
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Дом 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Расположенный в спокойном жилом районе Калогирои в Лимассоле, этот очаровательный дом с 2 сп…
$2,744
в месяц
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$32,931
в месяц
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Дом 8 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 8 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 477 м²
Этаж 3
Престижный прибрежный курорт, строящийся в Лимассоле, Кипр. Эта роскошная резиденция имеет 8…
$38,419
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Дом в Гермасогее - 3 спальни, обогрев пола, бассейн Просторный и уютный дом в престижном ра…
$5,488
в месяц
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Площадь 509 м²
Этаж 3
Концептуальный дизайн виллы посвящает больше незабываемых моментов отдыху и роскошной жизни.…
$16,465
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Цена аренды, включая общие расходы + 2 обеспечительных депозита от убытков. Услуги, такие ка…
$4,943
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Дом 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Этаж 2
Этот изысканный двухкомнатный таунхаус плавно сочетает в себе современный комфорт с роскошны…
$4,165
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые два современных полуотдельных мезонета теперь готовы к заселению! Рядом с парком Дасуд…
$3,293
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Мы рады представить этот большой четырехкомнатный дом с 3,5 ванными комнатами с бассейном в …
$3,842
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом на продажу в Агиос Атанасиос, Лимассол Откройте для себя этот потрясающий 4…
$4,281
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Для аренды: Просторный 3-комнатный большой мезонет с двумя жилыми помещениями, отдельной кух…
$3,845
в месяц
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Дом 6 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 6 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта роскошная вилла с шестью спальнями предлагает захватывающий панорамный вид на море, смеш…
$6,041
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Дом 7 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 7 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 745 м²
Здоровая жизнь в гармонии с природой. Эти виллы расположены в самой высокой точке самого выс…
$38,419
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Уютный комплекс расположен на тихой улице, в самом сердце популярного жилого квартала всего …
$3,735
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
4 спальни современного дома. Также есть еще одна комната для помощника в подвале. Весь участ…
$8,816
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Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этот изысканный проект, расположенный в очень желанном районе Мутагиака в Лимассоле, предлаг…
$27,442
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Crown Plaza Villa Okeanidos Seafront Ag.Athanasios Верхний этаж: - 2 очень большие спальни …
$7,140
в месяц
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Дом 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Отдельный дом (4+1) спальни для аренды в Агиос Атанасиос. Полностью меблированный, в том чи…
$3,074
в месяц
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

виллы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном