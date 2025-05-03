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Инвестиционная недвижимость в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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11 объектов найдено
Инвестиционная 320 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 320 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 320 м²
Recently renovated office located in the heart of Limassol and very close the Seafront. The …
$1,63 млн
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Инвестиционная в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Gives to the investor an excellent opportunity for implementation of the project: "An apartm…
$6,51 млн
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Инвестиционная 455 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 455 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 455 м²
This upcoming residential development consists of a three floor building with a total of six…
$2,17 млн
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Инвестиционная 280 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 280 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 280 м²
Luxury office on quiet area of Agios Nikolaos - City center - close to all amenities. Descri…
$1,03 млн
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Инвестиционная 1 600 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 1 600 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 600 м²
The plot is situated within walking distance from the beach, in one of the most tranquil and…
$3,26 млн
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Инвестиционная 1 000 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 1 000 м²
В районе Сент-Николас, в самом центре быстрорастущего, яркого и космополитичного города, это…
$8,87 млн
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Инвестиционная 760 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 760 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 760 м²
Unique spacious 5 bedroom villa in the prestigious area of Amathounta with panoramic views o…
$6,11 млн
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Инвестиционная 1 283 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 1 283 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 1 283 м²
Представляем изысканный роскошный жилой проект в Агиос Тихонас, Лимассол, с 11 элегантно офо…
$497,547
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Инвестиционная 600 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
5 luxury villas available for sale all together. Advantage Located in Agios Tychonas, with …
$2,71 млн
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Инвестиционная 847 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 847 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 15
Площадь 847 м²
Расположенная на участке 585 м2 в Агиос Николаос, Лимассол, собственность находится в отличн…
$2,93 млн
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Инвестиционная 5 300 м² в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная 5 300 м²
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 5 300 м²
Эксклюзивное закрытое сообщество в окружении пышной зелени, предлагающее современные удобств…
$3,83 млн
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