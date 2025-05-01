Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

коммерческая недвижимость
55
офисы
25
склады
3
магазины
4
Инвестиционная Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Инвестиционная 924 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 924 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 924 м²
Commercial office floor 924m2  The offices are located on one of the most popular commercial…
$5,43 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 513 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 513 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 513 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой проект, расположенный в прекрасном возвышенном районе …
$288,140
Оставить заявку
Инвестиционная 6 576 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 6 576 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 6 576 м²
The Business Center is in Agiou Athanasiou Avenue, a very commercialized area of Limassol, t…
$36,92 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 480 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 480 м²
New building is for sale in Linopetra area, Limassol District. The building consists of two …
$2,82 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 825 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 825 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 825 м²
Наступает день
$260,484
Оставить заявку
Инвестиционная 910 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 910 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 910 м²
Офисы находятся в Линопетре, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе, центр…
$5,09 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Недалеко от центра Лимассола жилой пригород на склоне холма Айос Атанасиос считается предпоч…
$2,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Инвестиционная 307 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 307 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 307 м²
Здание расположено на одной из самых популярных и престижных улиц для офисов и розничной тор…
$2,08 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 1 068 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 1 068 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 068 м²
Жилой комплекс, объединяющий блок из 11 квартир, расположенный в богатом семейном районе под…
$265,197
Оставить заявку
Инвестиционная 464 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 464 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Офисы находятся в Agios Athanasios, в восточной части Лимассола, с отличным доступом к шоссе…
$2,51 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 337 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 337 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 337 м²
Just outside the center of Limassol, the hillside residential suburb of Ayios Athanasios ran…
$2,66 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 3 622 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 3 622 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 3 622 м²
This property is located in the prestige area of Agios Athanasios.  This great structure bui…
$3,91 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти