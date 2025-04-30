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Виллы с бассейном в Demos Akama, Кипр

Пейя
51
Koinoteta Kissonergas
12
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$472,466
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Вилла 5 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 5 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Позволяет получить инвестиционный ПМЖ Расположение Amber Homes в Киссонерга обеспечивает …
$518,533
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Вилла 6 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 6 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 6
Площадь 349 м²
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
$2,13 млн
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Вилла 3 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 3 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$472,466
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Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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