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Виллы с садом в Demos Akama, Кипр

Пейя
51
Koinoteta Kissonergas
12
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5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагается вилла с панорамным видом на м…
$711,849
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Элитная меблированная вилла с бассейном и панорамным видом на море недалеко от пляжа, Пейя, …
$2,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Вилла 6 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 6 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 6
Площадь 349 м²
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
$2,13 млн
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Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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