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Виллы с бассейном в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Строящаяся трехкомнатная двухэтажная роскошная вилла на продажу в Агиа Текла - провинция Фам…
$464,923
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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