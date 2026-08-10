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Виллы с видом на горы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 973 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных трехуровневых вилл, расположенных на обши…
$5,19 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 973 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных трехуровневых вилл, расположенных на обши…
$5,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Эта выдающаяся недвижимость была построена по очень высоким спецификациям и предлагает конфи…
$6,88 млн
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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