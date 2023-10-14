Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Муниципалитет Агиос Афанасиос
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти