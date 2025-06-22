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Виллы с террасой в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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