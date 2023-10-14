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Кипр
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Муниципалитет Агиос Афанасиос
Виллы
Виллы с видом на море в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла
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7 объектов найдено
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Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
6
465 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
5
2
175 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
3
116 м²
1
Предлагаются на продажу роскошные элитные виллы в уникальном комплексе на острове Кипр. Совр…
€2,06 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
420 м²
1
Продается роскошная новая вилла расположена в престижном комплексе, в районе Гермасойя, в 35…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
4
2
280 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,00 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
4
3
128 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
8
4
285 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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