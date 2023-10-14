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Виллы с видом на море в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

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7 объектов найдено
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€2,95 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€990,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу роскошные элитные виллы в уникальном комплексе на острове Кипр. Совр…
€2,06 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная новая вилла расположена в престижном комплексе, в районе Гермасойя, в 35…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€3,00 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€420,000
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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