Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы у моря в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

;
Вилла Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Исключительная внеплановая роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко н…
$2,31 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Расположенный на панорамных холмах Агиос Атанасиос над Лимассолом, этот исключительный архит…
$3,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 973 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных трехуровневых вилл, расположенных на обши…
$5,19 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 603 м²
Исключительная роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко наклонном уча…
$2,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Продается: просторная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Агиос Атанасиос. Эта вп…
$1,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 670 м²
Это выдающееся свойство было построено по очень высоким спецификациям и предлагает панорамны…
$4,93 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 973 м²
Откройте для себя эксклюзивную коллекцию роскошных трехуровневых вилл, расположенных на обши…
$5,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Эта выдающаяся недвижимость была построена по очень высоким спецификациям и предлагает конфи…
$6,88 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Умный дом с панорамным видом на море Особенности собственности: Спальни: 6 просторных спален…
$5,16 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Исключительная внеплановая роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко н…
$2,31 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Отдельный угол 5 спальни Вилла в востребованном месте Агиос Атанасиос, в пределах легкого до…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Расположенный на панорамных холмах Агиос Атанасиос над Лимассолом, этот исключительный архит…
$3,58 млн
Оставить заявку
Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 603 м²
Исключительная роскошная вилла с 5 спальнями расположена на возвышенном, мягко наклонном уча…
$2,42 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти