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Коттеджи
Коттеджи с бассейном на Кипре
Кипр
167
Никосия
27
Лимасол
26
Сообщество Мандрия
19
Строволос
13
Лимасол
9
Ларнака
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Dali
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4
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43 объекта найдено
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Коттедж 3 комнаты с бассейном, с furnishings
Писсури, Кипр
3
150 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
€600,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Талас, Кипр
4
2
157 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€470,000
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Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Geri, Кипр
3
198 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Вергина - район Ларнака, с 198 кв.м. крыт…
€295,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с беседкой
Орунта, Кипр
3
128 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
€325,000
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Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Лимасол, Кипр
3
157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Кипр, Кипр
3
163 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Декелия - Ларнака, с 163 м ². крытые к…
€395,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с бассейном, с садом, с водоснабжением
Ларнака, Кипр
3
135 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
4
300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
350 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадь…
€950,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
4
275 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, пл…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
171 м²
Three bedroom under construction detached house for sale in Ipsonas - Limassol Province, wit…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
3
160 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Орунта, Кипр
3
106 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 94 …
€223,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
224 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€710,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
3
210 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 160 кв.м. крытые прос…
€429,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
135 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в Пегеи - Пафосская провинция, площадью 151 кв.м. крыт…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
135 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Пегея - Пафос, с крытыми комнатами пло…
€415,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
135 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 151 sq.m. covered…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
144 м²
For sale a detached three bedroom house, in Pegeia - Paphos province, with 144 sq.m. covered…
€396,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
135 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, площадью 151 кв.…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Кипр, Кипр
3
144 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Пегея - провинция Пафос, с 144 кв.м. крытые прос…
€429,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
4
250 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Платресе - провинция Лимассол, площадью 250 к…
€950,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Строволос, Кипр
3
154 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
€235,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Орунта, Кипр
3
147 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Ороклини - район Ларнака, площадью 147 кв…
€225,000
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Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Орунта, Кипр
3
154 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Oroklini - Larnaca distric…
€245,000
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Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Ларнака, Кипр
3
148 м²
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
€229,000
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