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Коттеджи в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€649,280
Коттедж 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 235 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€685,000
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