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Коттеджи в Dali, Кипр

Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в провинции Агиос Тихонас - Лимассол, площадью …
€800,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с парком
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в районе Арадиппу - Ларнака, площадью 180 к…
€265,000
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с подвалом в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 4 комнаты с двором, с садом, с подвалом
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Resale four bedroom detached house for sale in Agia Fila - Limassol province, with 280 sq.m.…
€800,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
For sale resale detached house of three bedrooms in Aradippou - Larnaca district, with 180 s…
€240,000

Параметры недвижимости в Dali, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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