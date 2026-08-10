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Дома в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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Риека
46
Город Опатия
148
Opcina Omisalj
109
Grad Crikvenica
56
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477 объектов найдено
Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
РИВЬЕРА ОПАТИЯ, ИЧИЧИ – Эксклюзивная современная дизайнерская вилла всего в 200 м от пляжа с…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
Дом 3 спальни
Приморско-Горанская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Местонахождение: Krk Ремонт: 2020 Центр города: 3,9 км Море: 1,1 км Расстояние до аэропорта:…
$1,59 млн
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Вилла в Icici, Хорватия
Вилла
Icici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Дизайнерская вилла класса LUX в Ичичи неправильной, круглой формы! Выдающаяся современная ар…
$9,46 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Эксклюзивная вилла с бассейном в тихом месте с жилой площадью 293 м2. Он тщательно оформлен …
$1,44 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Если вы ищете идеальное побережье для отдыха или разумное вложение в недвижимость, поиск под…
$628,411
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Новая вилла в средиземноморском стиле в Добрини, на острове Крк, всего в 1 км от моря!Эта но…
Цена по запросу
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Расположенная в спокойном уголке Криквеницы, эта выразительная вилла с частным бассейном и з…
$1,02 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Вашему вниманию представлена элитная вилла площадью 309 кв.м. Расположенный вдоль Опатийской…
Цена по запросу
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 508 м²
Фантастическое поместье в Брибире, Винодовльска Опщина на 4646 кв.м. земли, с теннисным корт…
$2,40 млн
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Дом 3 спальни в Город Опатия, Хорватия
Дом 3 спальни
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Opatija Построено: 2022 Центр города: 3,8 км Море: 1,5 км Расстояние до аэропо…
Цена по запросу
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 323 м²
Роскошная отдельно стоящая вилла с бассейном в глубинке острова Крк на продажу! Эта роскошн…
$1,32 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла в Кленовице всего в 200 метрах от моря, с видом на море и остров Крк! Общая площадь 24…
$873,719
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Вилла в Pobri, Хорватия
Вилла
Pobri, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
В красивом новом проекте, расположенном в окрестностях Опатии, предлагаются два жилых здания…
$822,647
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Современная роскошная вилла с панорамным видом на море и гаражем – Кострена, Ривьера Риеки, …
$1,79 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Вилла с бассейном на острове Крк в центре города Крк, в 500 метрах от моря! По сути это совр…
Цена по запросу
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Откройте для себя редкий жемчуг в регионе Кварнер с этой прекрасно отремонтированной традици…
$891,200
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Вилла в Цриквеница, Хорватия
Вилла
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Мы предлагаем красивую современную виллу площадью 280 кв.м, расположенную на участке 600 кв.…
$1,31 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Скидка! Старая цена 2,5 млн евро, новая цена 1,4 млн евро!Фантастическая вилла уникальн…
$1,62 млн
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Вилла в Омишаль, Хорватия
Вилла
Омишаль, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Расположенная в одном из самых престижных прибрежных мест на острове Крк, эта эксклюзивная н…
$1,66 млн
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Вилла в Veprinac, Хорватия
Вилла
Veprinac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Великолепная средиземноморская вилла в Вепринаце над Опатией с прекрасным видом на море, в 1…
$1,49 млн
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Роскошная двухквартирная вилла Кострена – старинный популярный прибрежный город, впервые упо…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Город Опатия, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 498 м²
Расположение: Opatija Построено: 2004 Ремонт: 2012 Центр Опатия: 0,5 км Море: 0,6 км Расстоя…
$1,53 млн
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Красивый каменный вилла с бассейном в Брешце, в районе Мощеницкой Драги!Прямое расстояние до…
$653,547
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Вилла в Pobri, Хорватия
Вилла
Pobri, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Вилла площадью 170 кв.м. на участке площадью 700 кв.м. с бассейном в Побри над Опатией! Дом …
$1,14 млн
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Вилла в Нови-Винодолски, Хорватия
Вилла
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Красивый особняк с бассейном и видом на море в Гризане, ок. 4 км от моря, с дальним видом на…
$599,846
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Эксклюзивная роскошная вилла над центром Опатии с панорамным видом на море и большим садом, …
Цена по запросу
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Вилла в Город Опатия, Хорватия
Вилла
Город Опатия, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Премиальное инвестиционное предложение в недвижимость: 400 кв.м. роскошная вилла на просторн…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Kostrena, Хорватия
Дом 4 спальни
Kostrena, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
ID CODE: 101-217
$1,96 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Вилла в Риека, Хорватия
Вилла
Риека, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Изучите уникальную возможность приобрести роскошную недвижимость в регионе Кварнер с этой вп…
$822,647
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Вилла в Kremenici, Хорватия
Вилла
Kremenici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
В Кременичах, в муниципалитете Мали́нска на острове Крк, продается красивая современная вилл…
$888,039
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Агентство
AGENCIJA Elite
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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