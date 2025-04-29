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Дома с гаражом в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
49
Город Опатия
139
Opcina Omisalj
72
Grad Crikvenica
58
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8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,83 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Среди широкого выбора объектов недвижимости, предлагаемых агентством Stan Grad Immobilien, в…
$1,29 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Silo, Хорватия
Дом 3 спальни
Silo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Среди предложений недвижимости Stan Grad Immobilien в продвинутом регионе Кварнер, романтиче…
$1,45 млн
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STAN GRAD
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Среди отличных предложений недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продви…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
$2,37 млн
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Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Среди предложений недвижимости Kvarner в Stan Grad Immobilien, дизайнерская и современная ту…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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English, Deutsch, Italiano
Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Вилла состоит из первого и второго этажей, чистой площадью 400 м2, и содержит 11 комнат. Обо…
$1,64 млн
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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