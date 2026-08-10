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Дома с садом в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

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Риека
46
Город Опатия
148
Opcina Omisalj
109
Grad Crikvenica
56
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Барбат, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Барбат, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Исключительная возможность на острове Раб, Хорватия – представляем вам замечательный дом, ра…
$764,636
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English, Русский, Deutsch
Дом 5 комнат в Пунат, Хорватия
Дом 5 комнат
Пунат, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 4
В самом сердце живописного городка Пунат на острове Крк, всего в нескольких шагах от побереж…
$685,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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