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Дома в Grad Kraljevica, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Кралевица, Хорватия
Дом 5 спален
Кралевица, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Расположение: Kraljevica Построено: 2013 Ремонт: 2022 Центр города: 1,5 км Море: 150 км Расс…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Smrika, Хорватия
Дом 4 спальни
Smrika, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Расположение: Crikvenica Построено: 2005 Ремонт: 2021 Центр Криквеника: 11 км Море: 2 км Рас…
$1,24 млн
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Параметры недвижимости в Grad Kraljevica, Хорватия

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