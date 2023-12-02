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Дома в община Ловран, Хорватия

5 объектов найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 1
A beautiful, luxurious, stylish semi-detached house is located approx. 2 km from the center …
€800,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом в Ika, Хорватия
Дом 5 спален с видом на море, с гаражом
Ika, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
A unique property in the heart of a nature park! Učka Nature Park includes the mountain of…
€2,10 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, LOVRAN - modern villa near the sea and Opatija, panoramic view A beautiful view o…
€935,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Dobrec, Хорватия
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Dobrec, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
LOVRAN - Luxury house in a row 100 m from the beach with a view of the sea Lovran got its n…
€449,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Dobrec, Хорватия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Dobrec, Хорватия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
OPATIJA, LOVRAN- Apartment building of 700m2 with a swimming pool + 6000m2 of land with a pr…
€3,70 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Ловран, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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