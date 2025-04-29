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Дома с видом на море в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
49
Город Опатия
139
Opcina Omisalj
72
Grad Crikvenica
58
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26 объектов найдено
Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Среди широкого спектра недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien пре…
$1,83 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Radici, Хорватия
Дом 4 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Агентство Stan Grad Immobilien в регионе Кварнер предлагает исключительный средиземноморский…
$1,53 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Soline, Хорватия
Дом 4 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
В агентстве Stan Grad Immobilien в Кварнере продается исключительная средиземноморская камен…
$1,65 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 3 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Среди широкого выбора объектов недвижимости, предлагаемых агентством Stan Grad Immobilien, в…
$1,29 млн
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STAN GRAD
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Дом 3 спальни в Silo, Хорватия
Дом 3 спальни
Silo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Среди предложений недвижимости Stan Grad Immobilien в продвинутом регионе Кварнер, романтиче…
$1,45 млн
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STAN GRAD
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Дом 2 спальни в Soline, Хорватия
Дом 2 спальни
Soline, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Из обширного предложения недвижимости Stan Grad Immobilien, который гордится широким выбором…
$283,135
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STAN GRAD
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Дом 5 спален в Крк, Хорватия
Дом 5 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Среди щедрых предложений недвижимости северной Адриатики выделяется одна исключительная роск…
$3,74 млн
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STAN GRAD
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Среди отличных предложений недвижимости в агентстве Stan Grad Immobilien в развитом и продви…
$1,36 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien в хорватском Литторале, в районе о…
$2,38 млн
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Дом 4 спальни в Njivice, Хорватия
Дом 4 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
От отличного выбора недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien в хорошо развитом и проц…
$513,288
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STAN GRAD
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
$2,37 млн
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Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
От отличного предложения недвижимости нашего агентства на северной Адриатике выделяется совр…
$1,13 млн
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STAN GRAD
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Дом 9 спален в Radici, Хорватия
Дом 9 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 570 м²
В предложении недвижимости агентства Stan Grad Immobilien на хорватском побережье, расположе…
$1,59 млн
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STAN GRAD
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Дом 5 спален в Radici, Хорватия
Дом 5 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
В богатом портфеле недвижимости агентства Stan Grad Immobilien на прекрасном острове Кварнер…
$618,276
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Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В предложении агентства Stan Grad Immobilien есть привлекательный дом, расположенный в район…
$1,00 млн
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Дом 3 спальни в Врбник, Хорватия
Дом 3 спальни
Врбник, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
В традиционно привлекательном туристическом регионе Адриатики и Кварнера, хорошо ухоженный и…
$192,532
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Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
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Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Мы продаем дизайнерскую виллу с большим ландшафтным и изысканным садом и бассейном на участк…
$1,25 млн
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Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Среди широкого спектра недвижимости в северной Адриатике, Stan Grad Immobilien предлагает оч…
$962,659
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Дом 7 спален в Radici, Хорватия
Дом 7 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Из нашего разнообразного предложения недвижимости на хорватском побережье и в регионе Кварне…
$883,381
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Дом 8 спален в Radici, Хорватия
Дом 8 спален
Radici, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Высококачественная и отлично обслуживаемая жилая и коммерческая недвижимость продается, расп…
$2,27 млн
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Дом 11 спален в Крк, Хорватия
Дом 11 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 425 м²
В предложении нашего агентства, расположенного в супер привлекательном северном Адриатическо…
$1,08 млн
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Среди предложений недвижимости Kvarner в Stan Grad Immobilien, дизайнерская и современная ту…
$1,36 млн
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Вилла 11 комнат в Город Опатия, Хорватия
Вилла 11 комнат
Город Опатия, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 400 м²
Вилла состоит из первого и второго этажей, чистой площадью 400 м2, и содержит 11 комнат. Обо…
$1,64 млн
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Дом 4 спальни в Башка, Хорватия
Дом 4 спальни
Башка, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Из широкого спектра недвижимости на северной Адриатике, Стэн Град Иммобильен представляет оч…
$2,27 млн
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Дом 3 спальни в Radici, Хорватия
Дом 3 спальни
Radici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, доступной на северной Адриатике, Stan Grad Immobilien пред…
$1,47 млн
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с террасой
Недорогая
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