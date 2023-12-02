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Дома в Grad Vrbovsko, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом, с парковка в Moravice, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом, с парковка
Moravice, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 648 м²
Количество этажей 2
GORSKI KOTAR, MORAVICE-Beautiful house in the heart of Gorski kotar In the very heart of G…
€295,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с гаражом, с парковка в Moravice, Хорватия
Дом 3 спальни с гаражом, с парковка
Moravice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
GORSKI KOTAR, VRBOVSKO, Moravice, detached house, in a peaceful and quiet location close to …
€135,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Grad Vrbovsko, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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