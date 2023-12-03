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Дома в Opcina Viskovo, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Sarsoni, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Sarsoni, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
€155,000
в месяц
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Sarsoni, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Sarsoni, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Дом 120 м2, коммерческое здание и строительный участок 1 065 м2, Гаричи, Вишково Дом с жилой…
€220,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Viskovo, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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