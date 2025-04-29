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Дома с террасой в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

Риека
49
Город Опатия
139
Opcina Omisalj
72
Grad Crikvenica
58
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7 объектов найдено
Дом 8 комнат в Klenovica, Хорватия
Дом 8 комнат
Klenovica, Хорватия
Число комнат 8
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
RESIDENTIAL VILLA WITH OPEN SEA VIEW, KLENOVICA, NOVI VINODOLSKI Residential villa for sale …
$608,935
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Дом 4 комнаты в Donje Tihovo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donje Tihovo, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
Exclusive mountain villa with pool and unobstructed view (Delnice) In a hilly landscape and …
$1,33 млн
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Дом 2 комнаты в Kupjak, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kupjak, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Villa with gazebo, pool, and wellness oasis, Gorski Kotar, Kupjak In the heart of Gorski Kot…
$1,33 млн
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Дом 3 комнаты в Добрин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Добрин, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I29264 Hlapa
$542,502
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Дом 2 комнаты в Jakov Polje, Хорватия
Дом 2 комнаты
Jakov Polje, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Stone house with a panoramic view of the sea and nature A recently renovated stone house is …
$221,431
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Дом 4 комнаты в Vrh, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
LUXURY HOUSE WITH POOL, KRK, 257 M2 Luxury house with a net usable area of 257 m2 on a plot …
$1,44 млн
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Дом 16 комнат в Kampor, Хорватия
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
Число комнат 16
Площадь 485 м²
Количество этажей 3
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
$775,008
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Типы недвижимости в Приморско-Горанской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Приморско-Горанской жупания, Хорватия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
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