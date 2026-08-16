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Дома в Opcina Ravna Gora, Хорватия

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2 объекта найдено
Дом 15 комнат в Stari Laz, Хорватия
Дом 15 комнат
Stari Laz, Хорватия
Число комнат 15
Площадь 489 м²
www.biliskov.com  ID: 14137 Горски Котар, Стари Лаз На продажу выставлены 5 роскошных, хор…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Kupjak, Хорватия
Дом 2 комнаты
Kupjak, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Villa with gazebo, pool, and wellness oasis, Gorski Kotar, Kupjak In the heart of Gorski Kot…
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Ravna Gora, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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