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Виллы в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

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22 объекта найдено
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Pobri, Хорватия
Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
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Velesdar Real Estate
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Вилла 11 спален в Veprinac, Хорватия
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 009 м²
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни в Milohnici, Хорватия
Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€600,000
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Вилла 6 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 540 м²
€3,75 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Опатия, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 спальни в Dramalj, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dramalj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этот очаровательный город Цриквеница расположен в округе Приморье-Горски Котар, на вершине А…
€935,000
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Вилла 6 спален в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Вилла 6 спален
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€1,50 млн
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Вилла 9 спален в Kotor, Хорватия
Вилла 9 спален
Kotor, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
€715,000
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Вилла 4 спальни в Pobri, Хорватия
Вилла 4 спальни
Pobri, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Sveti Petar, Хорватия
Вилла 4 спальни
Sveti Petar, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
€850,000
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Вилла 4 спальни в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Krk, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Krk, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
www.biliskov.com  ID: 13409 Крк, роскошная вилла Уникальная роскошная вилла 450 м2 на учас…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Опатия, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается прекрасная новая вилла, расположеная в прибрежном туристическом городке Опатия, в …
€3,99 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Опатия, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Продается прекрасная вилла, расположенная в первой линии моря, на побережье сказочной Опатии…
€8,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Опатия, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
€2,70 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Опатия, Хорватия
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Опатия, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 комнаты в Риека, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни в Icici, Хорватия
Вилла 2 спальни
Icici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 2
Агентами по недвижимости являются недвижимость, состоящая из земли и зданий, а также их прир…
€250,000
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Вилла 7 спален с Spalni в Veprinac, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Veprinac, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Расположение: ОпатияМоре: 1кмЦентр города: 1км Построен: 2007 Внутреннее пространство:…
€2,10 млн
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Вилла 6 спален с Spalni в Kampor, Хорватия
Вилла 6 спален с Spalni
Kampor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Pobri, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Pobri, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Истрия, ОпатияЦентр города: 12 кмАэропорт: 45 кмМоре: 5 км Построен: 2018 …
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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