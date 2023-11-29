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Хорватия
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Виллы в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
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22 объекта найдено
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Вилла 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Pobri, Хорватия
11
400 м²
Продаётся роскошная вилла возле Опатии. Вилла состоит из первого и верхнего этажей чистой пл…
€2,20 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 11 спален
Veprinac, Хорватия
11
10
1 009 м²
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни
Milohnici, Хорватия
3
3
170 м²
€600,000
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Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
6
4
540 м²
€3,75 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
5
4
255 м²
3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 спальни
Dramalj, Хорватия
4
4
140 м²
Этот очаровательный город Цриквеница расположен в округе Приморье-Горски Котар, на вершине А…
€935,000
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Вилла 6 спален
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
6
4
300 м²
€1,50 млн
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Вилла 9 спален
Kotor, Хорватия
9
4
181 м²
€715,000
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Вилла 4 спальни
Pobri, Хорватия
4
4
200 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни
Sveti Petar, Хорватия
4
4
163 м²
€850,000
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Вилла 4 спальни
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
4
5
270 м²
€2,00 млн
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Вилла 4 комнаты
Krk, Хорватия
4
4
450 м²
www.biliskov.com ID: 13409 Крк, роскошная вилла Уникальная роскошная вилла 450 м2 на учас…
Цена по запросу
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
12
5
4
Продается прекрасная новая вилла, расположеная в прибрежном туристическом городке Опатия, в …
€3,99 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Опатия, Хорватия
8
4
4
Продается прекрасная вилла, расположенная в первой линии моря, на побережье сказочной Опатии…
€8,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
6
3
3
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
€2,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
7
3
2
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
€1,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Опатия, Хорватия
8
2
3
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
€1,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 4 комнаты
Риека, Хорватия
4
4
600 м²
Риека - первый ряд от моря Роскошная вилла в первом ряду от моря площадью 600м2 построена н…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни
Icici, Хорватия
3
3 500 м²
2
Агентами по недвижимости являются недвижимость, состоящая из земли и зданий, а также их прир…
€250,000
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Вилла 7 спален с Spalni
Veprinac, Хорватия
7
6
550 м²
Расположение: ОпатияМоре: 1кмЦентр города: 1км Построен: 2007 Внутреннее пространство:…
€2,10 млн
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Вилла 6 спален с Spalni
Kampor, Хорватия
6
5
200 м²
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni
Pobri, Хорватия
3
3
180 м²
Расположение: Истрия, ОпатияЦентр города: 12 кмАэропорт: 45 кмМоре: 5 км Построен: 2018 …
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
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