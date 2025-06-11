Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!

🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
🏡 Уютный бутик-комплекс всего в 400 метрах от пляжа!
🔹 Современное 5-этажное здание
🔹 Всего 10 апартаментов — для тех, кто ценит уединение
🔹 Квартиры с 1 и 2 спальнями (от 58 м² до 110 м²)
🔹 Просторные террасы с видом
🔹 Открытая парковка с возможностью покупки места
🔹 Чистовая отделка “под ключ”, мебель по запросу
🔹 Без таксы за обслуживание
🏷️ Актуальные предложения (второй этаж):
Ап. №3 — 65.11 м² — 99 900 €
Ап. №4 — 60.95 м² — 97 500 €
Ап. №5 — 66.72 м² — 104 900 €
➕ Планировка с просторными кухнями-гостиными и балконами
📍 Локация:
✅ 400 м до пляжа
✅ 250 м до стадиона
✅ 450 м до супермаркета
✅ 600 м до центра города
✅ 1.5 км до яхтенной марины Свети Влас
✅ Вся городская инфраструктура — в шаговой доступности
💰 Гибкий план оплаты:
2000 € — резерв
40% — март 2025
30% — январь 2026
30% — декабрь 2026 (при оформлении собственности)
Fairview Vlas — это гармония природы и комфорта, идеальна для отдыха, ПМЖ и инвестиций.
📲 Напишите нам, чтобы получить планировки, прайс и тур по комплексу!