  2. Болгария
  3. Святой Влас
  4. Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!

Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!

Святой Влас, Болгария
от
$113,030
8
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27351
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Город
    Святой Влас

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!

🏡 Уютный бутик-комплекс всего в 400 метрах от пляжа!

🔹 Современное 5-этажное здание
🔹 Всего 10 апартаментов — для тех, кто ценит уединение
🔹 Квартиры с 1 и 2 спальнями (от 58 м² до 110 м²)
🔹 Просторные террасы с видом
🔹 Открытая парковка с возможностью покупки места
🔹 Чистовая отделка “под ключ”, мебель по запросу
🔹 Без таксы за обслуживание

🏷️ Актуальные предложения (второй этаж):

  • Ап. №3 — 65.11 м² — 99 900 €

  • Ап. №4 — 60.95 м² — 97 500 €

  • Ап. №5 — 66.72 м² — 104 900 €
    ➕ Планировка с просторными кухнями-гостиными и балконами

📍 Локация:

✅ 400 м до пляжа
✅ 250 м до стадиона
✅ 450 м до супермаркета
✅ 600 м до центра города
✅ 1.5 км до яхтенной марины Свети Влас
✅ Вся городская инфраструктура — в шаговой доступности

💰 Гибкий план оплаты:

  • 2000 € — резерв

  • 40% — март 2025

  • 30% — январь 2026

  • 30% — декабрь 2026 (при оформлении собственности)

Fairview Vlas — это гармония природы и комфорта, идеальна для отдыха, ПМЖ и инвестиций.

📲 Напишите нам, чтобы получить планировки, прайс и тур по комплексу!

Местонахождение на карте

Святой Влас, Болгария

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Realting.com
Перейти
