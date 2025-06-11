Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!

🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!

🏡 Уютный бутик-комплекс всего в 400 метрах от пляжа!

🔹 Современное 5-этажное здание

🔹 Всего 10 апартаментов — для тех, кто ценит уединение

🔹 Квартиры с 1 и 2 спальнями (от 58 м² до 110 м²)

🔹 Просторные террасы с видом

🔹 Открытая парковка с возможностью покупки места

🔹 Чистовая отделка “под ключ”, мебель по запросу

🔹 Без таксы за обслуживание

🏷️ Актуальные предложения (второй этаж):

Ап. №3 — 65.11 м² — 99 900 €

Ап. №4 — 60.95 м² — 97 500 €

Ап. №5 — 66.72 м² — 104 900 €

➕ Планировка с просторными кухнями-гостиными и балконами

📍 Локация:

✅ 400 м до пляжа

✅ 250 м до стадиона

✅ 450 м до супермаркета

✅ 600 м до центра города

✅ 1.5 км до яхтенной марины Свети Влас

✅ Вся городская инфраструктура — в шаговой доступности

💰 Гибкий план оплаты:

2000 € — резерв

40% — март 2025

30% — январь 2026

30% — декабрь 2026 (при оформлении собственности)

Fairview Vlas — это гармония природы и комфорта, идеальна для отдыха, ПМЖ и инвестиций.

📲 Напишите нам, чтобы получить планировки, прайс и тур по комплексу!