  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Несебр
  4. Квартира в новостройке 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ

Квартира в новостройке 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ

Несебр, Болгария
от
$111,387
BTC
1.3249295
ETH
69.4452208
USDT
110 126.8778826
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27350
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Город
    Несебр

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

🌊 Успей купить апартаменты всего в 400 метрах от пляжа в Несебре!

🔹 Готовый дом — сдача 2024
🔹 Без таксы за обслуживание!
🔹 Идеален для летнего отдыха, ПМЖ или сдачи в аренду
🔹 Квартиры с отделкой под ключ
🔹 Акции: подарок — кладовка или терраса 11,4 м²!
🔹 Цена от 95 590 €

💎 В комплексе:

✅ Просторные 2- и 3-комнатные квартиры
✅ Закрытая территория, контроль доступа
✅ Парковочные места и складские помещения
✅ Стильная архитектура и качественная отделка
✅ В пешей доступности: море, теннисный корт, аквапарк, спортплощадки, супермаркет

🔥 АКЦИЯ!

  • Ап.102 — 2-комнатный, 80.92 м², всего 95 590 €
    🎁 Подарок: терраса 11,4 м² + кладовая (10 000 € бесплатно!)

  • Ап.204 — 3-комнатный, 92.52 м², всего 127 215 €
    🎁 Подарок: кладовая на 11 000 €

📄 Полный прайс и планировки — по запросу

📍 Комплекс «Элит Несебр» расположен в новом, тихом районе рядом с кварталом «Черное море».

Местонахождение на карте

Несебр, Болгария

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Святой Влас, Болгария
от
$113,030
Вы просматриваете
Квартира в новостройке 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ
Несебр, Болгария
от
$111,387
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Жилой комплекс 🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Святой Влас, Болгария
от
$113,030
Год сдачи 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе! 🏡 Уютный бутик-комплекс всего в 400 метрах от пляжа! 🔹 Современное 5-этажное здание 🔹 Всего 10 апартаментов — для тех, кто ценит уединение 🔹 Квартиры с 1 и 2 спальнями (от 58 м² до 110 м²) 🔹 Просторные террасы с видом 🔹 Открытая па…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Болгарии
Как купить недвижимость в Болгарии
11.06.2025
Как купить недвижимость в Болгарии
Румыния и Болгария теперь официально в Шенгене: что изменится для граждан и властей этих стран?
09.01.2025
Румыния и Болгария теперь официально в Шенгене: что изменится для граждан и властей этих стран?
Важная новость на рынке недвижимости в Болгарии: в стране начнут обучать брокеров
11.10.2023
Важная новость на рынке недвижимости в Болгарии: в стране начнут обучать брокеров
Три дома в Болгарии, которые могут стать вашей дачей. Цены — до €99,000
17.07.2025
Три дома в Болгарии, которые могут стать вашей дачей. Цены — до €99,000
Жильё на болгарских курортах дорожает. За сколько сейчас можно купить квартиру в Болгарии для отдыха?
31.07.2023
Жильё на болгарских курортах дорожает. За сколько сейчас можно купить квартиру в Болгарии для отдыха?
Болгария планирует ввести евро как параллельную валюту уже в начале 2024 года
11.07.2023
Болгария планирует ввести евро как параллельную валюту уже в начале 2024 года
Европарламент настаивает на вступлении Румынии и Болгарии в Шенген уже в этом году
27.06.2023
Европарламент настаивает на вступлении Румынии и Болгарии в Шенген уже в этом году
Болгария обновляет программу «Золотая виза»: что нового для инвесторов в 2025 году?
21.07.2025
Болгария обновляет программу «Золотая виза»: что нового для инвесторов в 2025 году?
Показать все публикации