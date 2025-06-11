Квартира в новостройке 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ

🌊 Успей купить апартаменты всего в 400 метрах от пляжа в Несебре!
🔹 Готовый дом — сдача 2024
🔹 Без таксы за обслуживание!
🔹 Идеален для летнего отдыха, ПМЖ или сдачи в аренду
🔹 Квартиры с отделкой под ключ
🔹 Акции: подарок — кладовка или терраса 11,4 м²!
🔹 Цена от 95 590 €
💎 В комплексе:
✅ Просторные 2- и 3-комнатные квартиры
✅ Закрытая территория, контроль доступа
✅ Парковочные места и складские помещения
✅ Стильная архитектура и качественная отделка
✅ В пешей доступности: море, теннисный корт, аквапарк, спортплощадки, супермаркет
🔥 АКЦИЯ!
Ап.102 — 2-комнатный, 80.92 м², всего 95 590 €
🎁 Подарок: терраса 11,4 м² + кладовая (10 000 € бесплатно!)
Ап.204 — 3-комнатный, 92.52 м², всего 127 215 €
🎁 Подарок: кладовая на 11 000 €
📄 Полный прайс и планировки — по запросу
📍 Комплекс «Элит Несебр» расположен в новом, тихом районе рядом с кварталом «Черное море».