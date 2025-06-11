Квартира в новостройке 🇧🇬 ЭЛИТ НЕСЕБР — Современные квартиры у моря БЕЗ ТАКСЫ ПОДДЕРЖКИ

🌊 Успей купить апартаменты всего в 400 метрах от пляжа в Несебре!

🔹 Готовый дом — сдача 2024

🔹 Без таксы за обслуживание!

🔹 Идеален для летнего отдыха, ПМЖ или сдачи в аренду

🔹 Квартиры с отделкой под ключ

🔹 Акции: подарок — кладовка или терраса 11,4 м²!

🔹 Цена от 95 590 €

💎 В комплексе:

✅ Просторные 2- и 3-комнатные квартиры

✅ Закрытая территория, контроль доступа

✅ Парковочные места и складские помещения

✅ Стильная архитектура и качественная отделка

✅ В пешей доступности: море, теннисный корт, аквапарк, спортплощадки, супермаркет

🔥 АКЦИЯ!

Ап.102 — 2-комнатный , 80.92 м², всего 95 590 €

🎁 Подарок: терраса 11,4 м² + кладовая (10 000 € бесплатно!)

Ап.204 — 3-комнатный, 92.52 м², всего 127 215 €

🎁 Подарок: кладовая на 11 000 €

📄 Полный прайс и планировки — по запросу

📍 Комплекс «Элит Несебр» расположен в новом, тихом районе рядом с кварталом «Черное море».