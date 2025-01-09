Клубный дом Элит Несебр

Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасного пляжа и в идеальном месте! Без платы за обслуживание!!! В доме пять этажей + один цокольный этаж. 20 квартир, 20 парковочных мест, 20 складов. В здании один подъезд и будет установлен один качественный лифт.

Здание спроектировано и построено в соответствии с новыми нормами и требованиями, введенными с апреля 2024 года, с учетом всех действующих экологических, технических и нормативных требований. К ним, среди прочего, относятся минимальные размеры дверей, ширина коридоров, лестниц и балконов, в том числе для доступа людей с ограниченными возможностями передвижения. Здание спроектировано в соответствии со всеми стандартами и требованиями для максимальной энергоэффективности. Кроме того, при заключении предварительного договора можно заказать установку электрического теплого пола. Качественные столярные изделия (окна) от известного производителя Rehau с высокоэнергетическим стеклом. Здание выполнено из монолитного бетона, перегородки выполнены из кирпича Porotherm.

Здание сдается в полной отделке (под ключ), при отделочных работах в помещениях (квартирах) гипсокартон не используется. Высококачественная штукатурка стен и потолка будет покрашена, полы будут покрыты ламинатом и терракотой. В квартирах завершены входные и межкомнатные двери, санузлы и санузлы.) В рамках проекта будут подготовлены установки для систем кондиционирования. Для гидроизоляции будут использованы современные решения таких компаний, как Gemini PGR, пароизоляционная мембрана Pegasus Spot и битумная гидроизоляция Gemini P. Здание будет оборудовано системой безопасности с комбинированным замком, фасадной подсветкой.