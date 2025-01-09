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Клубный дом Элит Несебр

Несебр, Болгария
от
$66,527
BTC
0.7913312
ETH
41.4770541
USDT
65 774.6985748
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20 1
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ID: 23304
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Бургасская область
  • Район
    Nesebar
  • Город
    Несебр

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

                      Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасного пляжа и в идеальном месте! Без платы за обслуживание!!! В доме пять этажей + один цокольный этаж. 20 квартир, 20 парковочных мест, 20 складов. В здании один подъезд и будет установлен один качественный лифт.

                     Здание спроектировано и построено в соответствии с новыми нормами и требованиями, введенными с апреля 2024 года, с учетом всех действующих экологических, технических и нормативных требований. К ним, среди прочего, относятся минимальные размеры дверей, ширина коридоров, лестниц и балконов, в том числе для доступа людей с ограниченными возможностями передвижения. Здание спроектировано в соответствии со всеми стандартами и требованиями для максимальной энергоэффективности. Кроме того, при заключении предварительного договора можно заказать установку электрического теплого пола. Качественные столярные изделия (окна) от известного производителя Rehau с высокоэнергетическим стеклом. Здание выполнено из монолитного бетона, перегородки выполнены из кирпича Porotherm.

                      Здание сдается в полной отделке (под ключ), при отделочных работах в помещениях (квартирах) гипсокартон не используется. Высококачественная штукатурка стен и потолка будет покрашена, полы будут покрыты ламинатом и терракотой. В квартирах завершены входные и межкомнатные двери, санузлы и санузлы.) В рамках проекта будут подготовлены установки для систем кондиционирования. Для гидроизоляции будут использованы современные решения таких компаний, как Gemini PGR, пароизоляционная мембрана Pegasus Spot и битумная гидроизоляция Gemini P. Здание будет оборудовано системой безопасности с комбинированным замком, фасадной подсветкой.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 54.0
Цена за м², USD 1,335
Цена квартиры, USD 78,874
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 84.0
Цена за м², USD 1,349
Цена квартиры, USD 123,992

Местонахождение на карте

Несебр, Болгария

Видеообзор клубный дом Элит Несебр

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Клубный дом Элит Несебр
Несебр, Болгария
от
$66,527
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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