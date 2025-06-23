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Коммерческая недвижимость в Березино, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 670 м² в Березино, Беларусь
Коммерческое помещение 1 670 м²
Березино, Беларусь
Площадь 1 670 м²
Этаж 3/3
Продается  административное здание общей площадью -1670.2 м2 -назначение-здание нежилое, наи…
$250,000
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Магазин 496 м² в Березино, Беларусь
Магазин 496 м²
Березино, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в оживле…
$150,000
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