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Коммерческая недвижимость в Сеницком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Магазин 55 м² в Атолино, Беларусь
Магазин 55 м²
Атолино, Беларусь
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продаётся торговое помещение в аг. Атолино 55.3 м.кв.! Минский район, Брестское направление!…
$37,000
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Коммерческое помещение 748 м² в Прилуки, Беларусь
Коммерческое помещение 748 м²
Прилуки, Беларусь
Площадь 748 м²
Количество этажей 4
Поместье, обладающее неповторимой харизмой возле Минска!  ❤️ 2-этажный особняк с уникальной …
$249,500
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