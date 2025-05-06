Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Горанский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Горанском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 739 м² в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 739 м²
Горанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 739 м²
Этаж 1/1
Многофункциональное комфортное помещение (под склад/производство/магазин). Новое отапливаем…
$505,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 96 м² в Новоселье, Беларусь
Коммерческое помещение 96 м²
Новоселье, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продаётся просторное помещение площадью 95.8 кв.м, состоящее из изолированных помещений! В в…
$59,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти