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Коммерческая недвижимость в Красненский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Производство 322 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство 322 м²
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
$18,000
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Коммерческое помещение 773 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 773 м²
Красненский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 773 м²
Этаж 1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
$39,000
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Магазин 322 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Магазин 322 м²
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
$18,000
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Магазин 367 м² в Красное, Беларусь
Магазин 367 м²
Красное, Беларусь
Площадь 367 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание магазина с возможностьюперепрофилирования под другие вариантыкоммерческой д…
$30,000
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Офис 66 м² в Красное, Беларусь
Офис 66 м²
Красное, Беларусь
Число комнат 13
Площадь 66 м²
Предлагаем в покупку комплекс зданий (бывшая воинская часть).   Расположение: Молодечненский…
$250,000
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