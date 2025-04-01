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Коммерческая недвижимость в Несвиж, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Несвиж, Беларусь
Коммерческое помещение 600 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 600 м²
В продаже незавершенное капитальное строение в г. Несвиж. * Площадь: ~600 кв.м. * Стены: бло…
$178,000
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