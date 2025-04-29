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Дома с бассейном в Гродненской области, Беларусь

Гродно
55
Лида
34
Коптёвский сельский Совет
27
Подлабенский сельский Совет
21
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8 объектов найдено
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается дом мансардного типа, расположенный по пер.Синничкина. В  доме предусмотрено все, …
$89,500
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Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 226 м²
Дом построен из крупных панелей, утеплен 100 мм пенополистиролом и обшит качественным алюмин…
$125,000
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Продается дом мансардного типа на улице Песчаная (Царское село). Дом построен по немецкому п…
$264,999
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается комфортный дом из деревянного бруса с двумя террасами и мансардой, баней с бассейн…
$159,000
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается уютная двухэтажная дача в живописном месте СТ Химик, Гончарского с/с! Дом из кирпи…
$28,500
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 465 м²
Продается дом под чистовую отделку в д. Наумовичи. Площадь земельного участка 24 сотки. Площ…
$185,000
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