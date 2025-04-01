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Дома в Вишневский сельский Совет, Беларусь

11 объектов найдено
Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом в живописном месте д.Ольшанка, Воложинкий район. 100 км от Минска. Площадь 25 …
$11,900
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный дом в старинном стиле в деревне Рудники! Жилой дом — общая площадь 57.3 кв.…
$27,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся агроэкоусадьба: комфорт, природа и богатая история! ❤️ Ищете идеальное место, чтоб…
$28,500
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается перспективное место с уютным дом в деревне Углы! Первый жилой дом — общая площадь …
$13,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Номер договора с агентством 242/1 от 2025-03-11
$17,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Уютный дом в деревне: ваш уголок для отдыха и жизни! ❤️ Продается замечательный дом в живопи…
$29,900
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Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Уединенный дом в лесном массиве вблизи р. Вилия ❤️ Продается уютный дом в живописном месте, …
$7,900
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Место, которое не оставит вас равнодушным! Если Вы хотите уединиться и насладиться тишиной и…
$12,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дом на хуторе Бельково в 120 км от МКАД по Молодечненской трассе Живописное место.…
$69,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Уютный мебелерованный дом с бревенчатой баней. ❤️Экологичный дом в Воложинском районе прекра…
$10,900
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
ДВА  ДОМА  и  ДВА  УЧАСТКА  ПО  ЦЕНЕ  ОДНОГО. Продается  ДОМ с  большим  участком. Гродненск…
$56,000
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Параметры недвижимости в Вишневский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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