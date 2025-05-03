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Дома с садом в Гродненской области, Беларусь

Гродно
53
Лида
33
Коптёвский сельский Совет
28
Подлабенский сельский Совет
22
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65 объектов найдено
Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается добротная дача, расположенная в садовом товариществе «Автоагрегатчик», Квасовский …
$9,500
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$57,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома (3к квартира) с отдельным входом по ул. Пушкина 82. Две изолированные к…
$8,000
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Дом в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапеневц…
$16,900
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
В д.Белая в 300м. от озера Белое (карьер) продаются два круглогодичных жилых дома общей площ…
$148,250
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Дом в Коптёвка, Беларусь
Дом
Коптёвка, Беларусь
Площадь 234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
$69,000
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Дом в Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Щорсовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается жилой в д.Гнесичи, д.17, (Новогрудский р-н), общая площадь 46,2 м.кв., жилая-22,9,…
$18,800
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом 1968 года постройки по ул. Карбышева. Высота потолков около 2,6 м. Общая площа…
$14,800
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 33 м²
Продаётся 1 квартира в 4 квартирном жилом доме по ул. 3-я Куйбышева.Общая площадь - 33.1 м. …
$12,900
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся Дом с большим участком 30 соток, по проспекту Победы.  Хорошее месторасположение. …
$28,000
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец».На участке площадью 7,1 сотки (земля в …
$9,500
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Дом в Кореличи, Беларусь
Дом
Кореличи, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается капитальный  одноэтажный дом (стены - брус, обшит вагонкой) в гп.Кореличи в  120км…
$28,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 353 м²
В продаже просторный и надёжный дом в микрорайоне Южном на ул.Домейко:— общая площадь – 353,…
$120,000
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Дом в Деревновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Деревновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается уютный, деревянный дом в тихом, экологически чистом, живописном месте.   Дом полн…
$4,900
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Дом в Мисевичи, Беларусь
Дом
Мисевичи, Беларусь
Площадь 141 м²
Обжитой и удобный жилой дом общей площадью 141,4 м2. Праздничный зал 38 м2, просторная спаль…
$25,000
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Дом в Хартица, Беларусь
Дом
Хартица, Беларусь
Площадь 49 м²
• Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Мостовский район,…
$27,000
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Дом в Крутиловичи, Беларусь
Дом
Крутиловичи, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дом в аг.Крутиловичи, ул.Речная,34. Общая площадь 82,4 м.кв., жилая 55,5, кухня 13…
$26,900
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Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
Площадь 85 м²
Местоположение: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Озёрский сельский…
$19,900
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Дом в Дятлово, Беларусь
Дом
Дятлово, Беларусь
Площадь 205 м²
Продается светлый, большой дом по ул. Битько 1 А, г.Дятлово. Дом с красивым садом, где можно…
$70,000
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Дом в Великое Село, Беларусь
Дом
Великое Село, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается добротный деревенский дом в аг. Великое Село, Гродненской области, Свислочского ра…
$5,800
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Дом в Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коптёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Продается дача в живописном месте в СТ «Общепитовец» (Коптёвский сельсовет).На участке площа…
$7,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул. Виленской, состоящий из двух больших комнат и одной поменьше, которую м…
$15,300
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Дом в Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Отличное место около разлива реки Неман в деревне Комотово Гродненского района. Аутентичный …
$38,000
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом площадью 84.1кв м на участке 25 соток в г.п .Мир 87 км от МКАД.Красивый , свет…
$29,500
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Дом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом д.Голынь, 122 (Новогрудский район, Любчанский с/с) Общая площадь 61,2 м.…
$39,000
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Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Просторный дом 5 км от Сморгони ❤️ Дом общей площадью 156.2 кв.м. предлагает комфорт и прост…
$55,000
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Дом в Луки, Беларусь
Дом
Луки, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается кирпичный дом с высокими потолками,с двумя входами.Дом для постоянного проживания …
$11,200
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Дом в Радунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продам дом в деревне Пашковичи, Вороновский район, 20 км от Лиды! - Общая площадь: 69.0 м2 -…
$6,900
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