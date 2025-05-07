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Дома в Дубровенском сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся жилой дом в Новосёлках!Адрес: в 1 км. от Лиды, в 5 минутах езды от центраПлощадь д…
$21,500
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
В окрестностях  г. Лиды на большом участке в 37 соток расположился прекрасный дом с пятью жи…
$69,000
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается двухэтажная дача в районе деревни Новоселки.  На участке двухэтажный кирпичный дом…
$16,900
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Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Продаётся Дом с участком в СТ "Родник" Дубровенский с/с. Хорошее месторасположение. Участок …
$20,990
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Дом в Дубровня, Беларусь
Дом
Дубровня, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается участок (40 соток в частной собственности) с незавершенным строительством жилого д…
$34,999
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Параметры недвижимости в Дубровенском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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