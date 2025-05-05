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Дома в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

22 объекта найдено
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Современный надежный дом мансардного типа с террасой около леса. Дом без внутренней отделки.…
$85,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
В продаже земельный участок с недостроенным домом, в окружении леса всего в 10 минутах от Гр…
$45,500
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Дом 5 комнат в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
Продается стильный жилой дом мансардного типа в тихом живописном месте в д. Стрельчики, от г…
Цена по запросу
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 465 м²
Продается дом под чистовую отделку в д. Наумовичи. Площадь земельного участка 24 сотки. Площ…
$185,000
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Дом 3 комнаты в Подлабенье, Беларусь
Дом 3 комнаты
Подлабенье, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Агроусадьба «Лосиный Остров» Уникальное место отдыха, невероятная атмосфера уюта, обволакив…
$250,000
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Дом 4 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
В продаже прекрасный и уютный дом, находится в живописном месте (д. Адамовичи в 6км от Гродн…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 17 м²
Количество этажей 2
Продается Дача в СТ «Лесное 2», расположена за д. Коробчицы. «Готовь сани летом, а дачу зим…
$16,000
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Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
$9,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение в Наумовичах. Коробка пло…
$35,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается дом-дача СТ "Магистраль-2" (район деревни Заречанка). Дом с современным и качестве…
$70,000
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Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Продается дача в живописном месте в СТ » Фауна-Загораны » (Подлабенский сельсовет). На участ…
$11,800
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается Дача в СТ «Лесное 2», расположена за д. Коробчицы.«Готовь сани летом, а дачу зимой…
$16,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
$9,000
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Дом 3 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
Местонахождение: садовое товарищество » Калинка» , Подлабенский с/с. Тихое, экологически чис…
$50,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Современный надежный дом мансардного типа с террасой около леса. Дом без внутренней отделки.…
$85,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
В продаже дачный участок на ул. Спутник-Озерная, д. 7 в СТ «Спутник-2». Участок расположен б…
$8,900
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Дом 3 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
В продаже дачный участок на ул. Спутник-Озерная, д. 7 в СТ «Спутник-2». Участок расположен …
$8,900
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
В продаже земельный участок с недостроенным домом, в окружении леса всего в 10 минутах от Гр…
Цена по запросу
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся дом-дача с перспективой круглогодичного проживания.СТ «Мохнатый Шмель» расположено…
$43,500
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Дом 2 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 2
В продаже дачный дом в СТ Монтажник, Подлабенский с/с в 14 км от Гродно. Продаются также два…
$8,500
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Дом 3 комнаты в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
В продаже уютный и стильный загородный дом с новым современным ремонтом в отличном живописно…
$99,900
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Стильный современный дом. Продается стильный дом мансардного типа в тихом живописном месте в…
$85,000
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Параметры недвижимости в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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