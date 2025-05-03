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Дома в Геранёнском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Геранёны, Беларусь
Дом
Геранёны, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается уютный дом в аг. Геранены Ивьевского района. Дом полностью готов к проживанию. Общ…
$45,000
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Дом в Геранёны, Беларусь
Дом
Геранёны, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается дом в аг. Геранены Ивьевского района. Общая площадь: 90.65 м.кв. Жилая площадь: 55…
$18,900
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Параметры недвижимости в Геранёнском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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