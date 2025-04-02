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Дома в Гончарский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом обшитый сайдингом, построенный из дерева и пристройкаиз ГСБ блоков, полностью …
$18,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дача в СТ “Советский”. Участок 6,4 сотки в частной собственности. Вода - скважина.…
$7,100
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дача полностью подготовленная площадка под строительство, свет ,вода, колодец. Бес…
$4,999
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом (хутор) в живописном месте, окружен полями и лесом. Рядом с домом есть два озера, в 500 …
$24,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается уютная двухэтажная дача в живописном месте СТ Химик, Гончарского с/с! Дом из кирпи…
$28,500
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Параметры недвижимости в Гончарский сельский Совет, Беларусь

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