Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вертелишковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Отличное месторасположение. В шаговой близости река Неман, лес. Развитая транспортная развяз…
$140,000
Оставить заявку
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается уютный домик в 10 км от черты города. 15 соток земли. Благоустроенная территория .…
$35,000
Оставить заявку
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продается просторный 2-этажный дом c мансардой в д.Табола (Вертелишковский с/с) в 14 км от Г…
$80,000
Оставить заявку
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается деревянный дом в деревне Завадичи, 56 (хутор), Гродненского района, Вертелишковско…
$19,500
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
• Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский район…
$220,000
Оставить заявку
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 248 м²
В продаже отличный дом рядом с Неманом в пос. Береговом (8 км от Гродно).Общая площадь дома …
$100,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается уютный домик в 10 км от черты города. 15 соток земли. Благоустроенная территория .…
$35,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Житомля, Беларусь
Дом 5 комнат
Житомля, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с незавершённой реконструкцией в д. Житомля (с возможностью внесения изменений…
$40,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти