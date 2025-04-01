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Дома в Жировичский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается одноэтажный деревянный дом с блочной пристройкой в аг. Жировичи. От города Слонима…
$25,000
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Дом в Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
Площадь 59 м²
В продаже дом, находящийся в а/г Жировичи по ул. Слонимская. Добротный деревянный дом, обшит…
$33,500
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Дом 4 комнаты в Жировичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Жировичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Местоположение: аг.Жировичи, ул.Соборная. В шаговой доступности Жировичский Свято-Успенский …
$14,900
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Дом в Жировичи, Беларусь
Дом
Жировичи, Беларусь
Площадь 109 м²
Продается дом в агрогородке Жировичи по улице Молодежная, на участке в 25 соток. Дом одноэта…
$19,000
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