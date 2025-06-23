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Таунхаусы в Гродненской области, Беларусь

Гродно
9
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9 объектов найдено
Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
Устали от суеты многоквартирных домов, но коттедж пока не по бюджету?У нас есть идеальное ре…
$109,440
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Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
Надоело жить в многоквартирном доме, а собственный коттедж вам пока не по карману?Есть отлич…
$109,440
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Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
Надоело жить в многоквартирном доме, а собственный коттедж вам пока не по карману?Есть отлич…
$109,440
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Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
Таунхаус площадью 192 кв. м., имеет 2 этажа, высота потолков 3 м. Построен из газасиликатных…
$109,440
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Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 206 м²
Вашему вниманию предлагается шикарный таунхаус на две квартиры с отдельными входами и земель…
$236,000
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Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус (двухэтажный дом, соединенный одной общей стеной с соседними) на ул. Малы…
$179,500
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Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
Продается таунхаус на ул. Капличной в городе Гродно.В жилом доме 11 двухэтажных квартир с вы…
$109,440
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Таунхаус в Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
Площадь 192 м²
В продаже таунхаус на ул. Капличной в городе Гродно (микрорайон Грандичи).В жилом доме 11 дв…
$109,440
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Таунхаус 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
В продаже таунхаус (двухэтажный дом, соединенный одной общей стеной с соседними) на ул. Малы…
$173,000
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Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

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