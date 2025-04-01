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Дома в Вороново, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вороново, Беларусь
Дом
Вороново, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается одноэтажный дом 1969 года постройки, расположенный в центре Вороново.   Основные х…
$30,000
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