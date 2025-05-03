Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Гродненской области, Беларусь

Гродно
53
Лида
33
Коптёвский сельский Совет
28
Подлабенский сельский Совет
22
Показать больше
80 объектов найдено
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается уютный кирпичный дом в г. Лида, ул. Климко! Ищете комфортный дом в отличном районе…
$44,500
Оставить заявку
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки. Материал стен: де…
$55,700
Оставить заявку
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$57,500
Оставить заявку
Дом в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапеневц…
$16,900
Оставить заявку
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается жилой дом по переулку Багратиона 2015 года постройки. Удобная и практичная планиро…
$49,900
Оставить заявку
Дом в Залесский сельский Совет, Беларусь
Дом
Залесский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
В д.Белая в 300м. от озера Белое (карьер) продаются два круглогодичных жилых дома общей площ…
$148,250
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
В продаже уникальный по своей функциональности, архитектурным решениям и   уюту   дом в   лу…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается уютный дом в частном секторе, микрорайон – Зарица 1 . Участок возле дома ровной пр…
$125,000
Оставить заявку
Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Прекрасная возможность приобрести свой уютный уголок в 10 км от г. Лида! Общая площадь дома …
$12,900
Оставить заявку
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом 1968 года постройки по ул. Карбышева. Высота потолков около 2,6 м. Общая площа…
$14,800
Оставить заявку
Дом в Коробчицы, Беларусь
Дом
Коробчицы, Беларусь
Площадь 308 м²
Продается современный жилой дом в экологически чистом коттеджном поселке – Коробчицы (2 км о…
$120,000
Оставить заявку
Коттедж в Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
Площадь 585 м²
В уникальном месте на первой береговой линии Немана, но при этом в самом центре Гродно распо…
$390,000
Оставить заявку
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 180 м²
В продаже просторный и комфортный дом в микрорайоне Южном на ул. Отечественной— Общая площад…
$159,000
Оставить заявку
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся жилой дом по ул.Герасимова (пол дома), полностью готов для проживания.Площадь 76,9…
$45,000
Оставить заявку
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 353 м²
В продаже просторный и надёжный дом в микрорайоне Южном на ул.Домейко:— общая площадь – 353,…
$120,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Путришки, Беларусь
Дом 2 комнаты
Путришки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
В продаже уютный жилой дом в аг. Путришки Гродненского р-на с земельным участком 0,25 га для…
$105,000
Оставить заявку
Дом в Радунь, Беларусь
Дом
Радунь, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается уютный кирпичный дом в тихом месте в центре поселка Радунь, по адресу пер. Советск…
$19,990
Оставить заявку
Дом в Мисевичи, Беларусь
Дом
Мисевичи, Беларусь
Площадь 141 м²
Обжитой и удобный жилой дом общей площадью 141,4 м2. Праздничный зал 38 м2, просторная спаль…
$25,000
Оставить заявку
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 197 м²
Местонахождение: г.Гродно. ул. Сергея БолгаринаОбщая информация о доме: незавершённое законс…
$85,000
Оставить заявку
Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается дом обшитый сайдингом, построенный из дерева и пристройкаиз ГСБ блоков, полностью …
$18,500
Оставить заявку
Дом в Крутиловичи, Беларусь
Дом
Крутиловичи, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дом в аг.Крутиловичи, ул.Речная,34. Общая площадь 82,4 м.кв., жилая 55,5, кухня 13…
$26,900
Оставить заявку
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 114 м²
Продаётся теплый одноэтажный кирпичный дом по пер. Леошени. Общая  площадь -114 кв.м., жилая…
$42,500
Оставить заявку
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дом, полностью готов к круглогодичному проживанию.Основные характеристики:- 3 спал…
$69,000
Оставить заявку
Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 98 м²
Описание Продается дом в районе госпиталя,1970 год постройки,деревянный, обложен кирпичом,кр…
$34,999
Оставить заявку
Дом в Поречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дом с двумя участками (25 и 6 соток) в живописном месте около озера Став в деревне…
$39,999
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Продается одноквартирный жилой дом рядом с центром города Гродно. Готов к проживанию. Площад…
$115,000
Оставить заявку
Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 209 м²
В продаже просторный и комфортный дом мансардного типа с современным ремонтом в микрорайоне …
$159,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Волковыск, Беларусь
Дом 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продаётся хороший коттедж в Волковыске по ул. Медведева. Построен в 2000 году из кирпича. В…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается жилой деревянный дом в 2-х километрах от Козловщины. Хорошие подьездные пути, рядо…
$8,900
Оставить заявку
Дом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом д.Голынь, 122 (Новогрудский район, Любчанский с/с) Общая площадь 61,2 м.…
$39,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Гродненской области

коттеджи

Параметры недвижимости в Гродненской области, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти