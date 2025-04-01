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Дома в Гожский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Продается участок с домом в живописном месте СТ «Надежда-2», Гожский с/с.Земельный участок п…
$50,000
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Дом в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дача находится в 8 км от города. Подъездные пути асфальтированы и 2 км гравийка. Лес в 100 м…
$18,000
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Дом в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается участок с домом в живописном месте СТ «Надежда-2», Гожский с/с. Земельный участок…
$50,000
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Дом 3 комнаты в Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гожский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Местоположение и инфраструктура: Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Гожский с…
$42,000
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