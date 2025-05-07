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Дома с террасой во Влёра (область), Албания

Orikum
4
Влёра
45
Химара
14
Bashkia Himare
14
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6 объектов найдено
Дом 5 комнат в Влёра, Албания
Дом 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY PRIVATE HOUSE FOR SALE IN 7 PALLATET, VLORA.🏘 Дом расположен в одном из самых во…
$282,566
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DES Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Химара, Албания
Вилла 4 комнаты
Химара, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Конечно, вот перевод описания виллы в Green Coast на русский и английский языки: Роскошна…
$2,71 млн
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Century 21 Eon
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Дом 3 комнаты в Влёра, Албания
Дом 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
🆕🏘 Дом + земля для продажи рядом с школой «MARIGO POSIO», ВЛОРА.💸 Стоимость: 155 000 евро/то…
$175,191
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Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
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Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
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Типы недвижимости во Влёра (область)

виллы

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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