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Дома во Влёра (область), Албания

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Саранда
5
Orikum
22
Влёра
108
Химара
44
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213 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
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Albania Property Group
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$184,920
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Panaje, Албания
Дом 3 комнаты
Panaje, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 45 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$51,775
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DES Real Estate
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Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$249,670
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$343
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Cuke, Албания
Вилла 5 комнат
Cuke, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла на продажу в небольшой туристической деревне в Саранда, АлбанияВилла находится в перво…
$1,02 млн
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Дом 4 комнаты в Tragjas, Албания
Дом 4 комнаты
Tragjas, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается частный двухэтажный дом в Трагьясе, Влёра, Албания. Расположен в южной части Влёры…
$351,349
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 4 комнаты в Влёра, Албания
Вилла 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Вилла расположена в одном из самых востребованных районов албанского побережья. Расположенна…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошный двухуровневый пентхаус с бассейном продается в Радхиме, Влёра, Албания. Ощутите со…
$247,890
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 6 комнат в Влёра, Албания
Вилла 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY VILLA FOR SALE IN FUSHA E DRUVE, VLORA. 💶 Price: 250,000 EURO/TOTAL 📍 Loca…
$293,040
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DES Real Estate
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Дуплекс 2 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Редкая возможность инвестировать в роскошную приморскую недвижимость в Радхимэ, Влоре, где к…
$240,505
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NEXT REAL ESTATE
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Дом 3 комнаты в Drimadhe, Албания
Дом 3 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В одном из самых востребованных направлений Албанской Ривьеры на продажу предлагается роскош…
$1,98 млн
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AFS Real Estate Management
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$85,323
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Испытайте воплощение роскошной жизни во Влоре, Албания, в этой потрясающей трехэтажной вилле…
$2,904
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 500 м²
Private villa in the hills for sale. It is located in a very quiet area of Vlora and close t…
$576,571
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Дом 3 комнаты в Kote, Албания
Дом 3 комнаты
Kote, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
🔑🏘 Продажа частного дома + земля в Котене, ВЛОРА.💸 Цена: 65 000 евро/всего📍 Местонахождение:…
$75,105
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DES Real Estate
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Площадь 364 м²
Количество этажей 3
🏡 3-STORY RESIDENTIAL BUILDING WITH UNITS FOR SALE IN THE AIRPORT FIELD, VLORA 💶 PRICE: €…
$520,713
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DES Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Palase, Албания
Вилла 3 комнаты
Palase, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Villa for Sale ,Green Coast 1 Beautiful villa for sale in Green Coast 1, located on the t…
$1,65 млн
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Al Imobiliare
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Дом 5 спален в Armen, Албания
Дом 5 спален
Armen, Албания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
2 КАРЫ В АРМЕНЕ, ВЛОРАСтоимость: 85 000 евроРасположение Amen RoadИнтерфейс Trualli: 900 м2 …
$99,206
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DES Real Estate
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Дуплекс 4 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Мы представляем новейшую резиденцию в городе Влоре, «Altera Residence», современный и амбици…
$461,330
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NEXT REAL ESTATE
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Дом 6 комнат в Влёра, Албания
Дом 6 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
✅ Цена: 220 000 евро✅ Расположение: Hajro Cakerri Neighborhood, Vlore✅ Площадь земельного уч…
$259,158
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NEXT REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Drimadhe, Албания
Дом 4 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Вилла 150 м2 построена и 215,2 м2 земли и организована с тремя спальнями с 9 кроватями, полн…
$1,74 млн
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AFS Real Estate Management
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Дом в Novosele, Албания
Дом
Novosele, Албания
Площадь 344 м²
Dreaming of a spacious home for a large family or a profitable investment? We present to you…
$353,821
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Вилла в Kanine, Албания
Вилла
Kanine, Албания
$325,211
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Lukove, Албания
Вилла 4 комнаты
Lukove, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
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Investment Realty Group
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
🆕🏘 2-STOREY PRIVATE HOUSE FOR SALE NEAR THE NON-PUBLIC SCHOOL "XHYHERI", VLORA💰 Стоимость: €…
$221,777
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Агентство
DES Real Estate
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Таунхаус в Влёра, Албания
Таунхаус
Влёра, Албания
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$174,220
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Qeparo i Siperm, Албания
Вилла 5 комнат
Qeparo i Siperm, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
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Агентство
Investment Realty Group
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 547 м²
This 4-story villa offers a total of 547 m² of living space on a 300 m² plot. The ground flo…
$588,522
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Типы недвижимости во Влёра (область)

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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