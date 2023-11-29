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Дома в Влёра (область), Албания
Дом
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85 объектов найдено
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Дом
Влёра, Албания
305 м²
Вилла расположена высоко в горах, конечный пункт назначения на дороге Приятный вид очень тих…
€212,000
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Дом
Влёра, Албания
402 м²
Вилла расположена в тихом районе города Влёра. Всего три этажа, гараж, земельный участок с а…
€162,000
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Дом
Влёра, Албания
500 м²
Станьте владельцами роскошной виллы в самом перспективном городе Албании - Влёре. Четырехэт…
€798,000
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Дом
Влёра, Албания
150 м²
Вилла в аренду~с удивительным видом на море и город, расположенная на холме в районе Холодно…
€500
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Дом
Влёра, Албания
200 м²
3
Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в 200 метрах от Старого…
€150,000
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Дом
Влёра, Албания
92 м²
1
Добро пожаловать в дом вашей мечты во Влёре, Албания! Этот частный одноэтажный дом является …
€98,000
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Дом
Влёра, Албания
513 м²
Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в 200 метрах от моря. …
€300,000
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Дом
Влёра, Албания
120 м²
Частный дом с землей для продажи~с удивительным видом на море и город, расположенный на холм…
€360,000
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Дом
Влёра, Албания
120 м²
Вилла с видом на море в аренду в самом расслабляющем и красивом районе города Влёра, располо…
€1,250
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Дом
Влёра, Албания
300 м²
Вилла на продажу !! Вилла расположена на главной дороге в довольно красивом районе всего в …
€350,000
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Дом
Влёра, Албания
380 м²
Супер Расслабляющая Вилла в тихом небогатом месте! 500 м2 общая площадь земли ,вилла имеет 2…
€329,000
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Дом
Влёра, Албания
250 м²
Новый частный дом с большим садом для долгосрочной аренды в городе Влёра,всего в 7 минутах е…
€750
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Dhermi, Албания
4
2
185 м²
Дерми, продается дуплекс, площадью застройки 185 м2. Вилла состоит из: гостиной, кухни, 2 с…
€375,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
6
3
200 м²
3
Продаётся трёхэтажный дом общей площадью 200 м2. В первом этаже: - гостиная + кух…
€75,000
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Агентство
Billion G&G group real estate
Языки общения: English, Русский
Дом
Armen, Албания
1 600 м²
1
Частный дом для продажи. Расположенный в 28 км от города Влёра, среди природы и зелени с рас…
€50,000
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Дом
Влёра, Албания
290 м²
2
Вилла на продажу с красивым видом на море!! Вилла расположена на холме над Лунгомаре с прек…
€463,500
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Дом
Влёра, Албания
120 м²
1
Первый этаж красивой и идеально построенной виллы для долгосрочной аренды. Вилла расположена…
€400
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Дом
Влёра, Албания
108 м²
3
Квартира 2+1 в аренду бульвар Исмаила Кемали во Влёре. Дом состоит из 3 этажей, а третий эт…
€300
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Дом
Влёра, Албания
455 м²
Станьте владельцами виллы - самого перспективного города Албании - во Влёре. Трехэтажная ви…
€277,000
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Дом
Влёра, Албания
88 м²
1
Частный дом для продажи во Влёре, расположенный в тихой зоне города рядом с объектами.Общая …
€90,000
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Дом
Влёра, Албания
397 м²
3
Частный дом на продажу во Влёре, в тихой зоне города.Дом конистов 3 этаж. Каждый этаж органи…
€300,000
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Дом
Влёра, Албания
100 м²
1
Сервисное подразделение расположено в хорошем и хорошо известном месте во Влёре. Он находитс…
€130,000
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Дом
Влёра, Албания
256 м²
1
Просторный Частный Дом для продажи , расположенный в ХОЛМЕ города с видом на город.Завершенн…
€65,000
2
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Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
3
1
100 м²
1
Предлагаем Вам купить купить дом в Албании г. Влера. Дом одноэтажный, площадью 100 кв.м., со…
€82,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом с мебелью, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
3
Предлагаем Вам купить виллу в Албании, город Влера. Расположена недалеко от города Влера. Им…
€350,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 ванных с балконом, с мебелью, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
3
116 м²
3
500 метров земли в сертификате + 500 узаконены, 116 метров дом в сертификате + узаконены 2 э…
€238,032
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 1 спальня с Онлайн-показ
Влёра, Албания
2
1
70 м²
1
Предлагаем Вам купить дом в Албании, город Влера. Дом расположен в 5 км от Влеры Рядом река,…
€58,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни с мебелью, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
3
1
88 м²
1
Дом с новым ремонтом и мебелью на продажу, в 5 км от Влеры поселок Нарта. Рядом кафе. На тер…
€72,500
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 комнат с гаражом, с Онлайн-показ
Влёра, Албания
5
1
170 м²
1
Продается вилла в Албании город Влера. Вилла расположена в начале Трансбалканики в районе то…
€129,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 3 комнаты с Онлайн-показ
Armen, Албания
3
100 м²
1
Продается старый дом в деревне Селеница. Дом не пригоден для проживания в таком виде как…
€15,000
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Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
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