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Дома возле озера во Влёра (область), Албания

Orikum
4
Влёра
45
Химара
14
Bashkia Himare
14
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1 объект найдено
Дом 7 спален в Ксамил, Албания
Дом 7 спален
Ксамил, Албания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Эта замечательная недвижимость в Ксамиле — редкая находка, предлагающая гармоничное сочетани…
$998,085
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Агентство
Saranda Elite's Realty Group
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Типы недвижимости во Влёра (область)

виллы

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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