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Жилье во Влёра (область), Албания

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Саранда
89
Orikum
291
Влёра
675
Химара
250
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1 360 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/6
Роскошная квартира на продажу в Радхиме, Влёра, Албанская Ривьера — инвестиционная недвижимо…
$151,162
НДС
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
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Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/8
Продается светлая и яркая квартира на первой линии курорта Влера в Албании. Формат кварти…
$191,369
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Таунхаус 3 комнаты в Влёра, Албания
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Таунхаус 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом во Влёре, Албанская Ривьера - недалеко от пляжа, инвестиционная недвиж…
$322,878
НДС
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Albania Property Group
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
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Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Современная квартира с видом на море и 2 спальнями продается в Влёре, Албанская Ривьера – от…
$196,121
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 4 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 4 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
На продажу предлагается квартира 3+1 площадью 110 м2, расположенная в районе Бишти-и-Кальдре…
$149,572
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NEXT REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 2 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Дхерми, недалеко от отеля Black Diamond, на продажу пр…
$224,358
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NEXT REAL ESTATE
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/9
$86,692
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Lux Albania Home
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/8
Апартаменты Vlora Marina 2+1 на продажу!Городской комплекс, в котором вы найдете все, что вы…
$385,894
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Investment Realty Group
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/5
Продается однокомнатная квартира в Влёре, Албания. Расположена в идеальном месте, в одном из…
$167,584
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4/8
Апартаменты Vlora Marina 2+1 на продажу!Городской комплекс, в котором вы найдете все, что вы…
$345,577
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Investment Realty Group
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Квартира 3 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3
🏡 ПРОДАЖА 2+1+2 В ОРИКУМЕ, ВЛОРА 🌊💶 Цена: 15 500 000 Лек! Всего🛏️ Типология: 2+1+2📐 Площадь:…
$179,141
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 2 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Green Coast Village предлагается элегантная квартира 1+1 с функциональной организацией и о…
$554,931
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Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
В одном из самых востребованных районов Албанской Ривьеры эта элегантная квартира 1+1 предст…
$197,787
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 в Лунгомаре, Влоре. Квартира расположена в развитом район…
$201,347
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Здание расположено на бульваре Лунгомаре общей площадью 6 094,23 м2, в том числе 3 существую…
$325,591
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$184,920
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 8/11
Продается двухкомнатная квартира в историческом центре Влёры, Албания. Расположена в одном и…
$168,591
НДС
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Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Современная студия на продажу в Лунгомаре, Влёра, Албания - инвестиционная недвижимость. Вне…
$80,913
НДС
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Дом 3 комнаты в Panaje, Албания
Дом 3 комнаты
Panaje, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Частный дом для продажи в Панадже, штат Флорида.💰 Цена: 45 000 евро / Итого📐 Детали собств…
$51,775
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DES Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
🔑🏡 2+1 Договор купли-продажи ближнего бара RESTAURANT LUX, VLORA💶 Цена: €1500/м2📐 Площадь: 7…
$1,730
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DES Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Dhermi, Албания
Квартира 2 комнаты
Dhermi, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Квартира 1+1 продается, расположена на +3 этаже, с очень обильным крыльцом и дополнительным …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Drimadhe, Албания
Квартира 2 комнаты
Drimadhe, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Отличная инвестиционная возможность в Дхерми, одном из самых востребованных направлений Алба…
$265,905
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Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6
🏡 1+1 ПРОДАЖА В ОРИКУМЕ, ВЛОРА 🌊💶 Цена: 95 000 евро / Всего🛏️ Типология: 1+1📐 Площадь: 64 м2…
$109,657
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Квартира 3 комнаты в Gjilek, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjilek, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Эксклюзивная недвижимость в резиденции Rinia 04, Dhërmi, предназначенная для изысканного обр…
$601,176
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/9
Продается квартира в Албании, 1 спальня, район Лунгомаре, Влёра. Идеальное расположение в са…
$122,547
НДС
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Albania Property Group
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Вилла 7 комнат в Kanine, Албания
Вилла 7 комнат
Kanine, Албания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным садом продается в Канине, Влёра, Албанская Ривьера. Расположенная на хол…
$345,941
НДС
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Albania Property Group
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Квартира 3 комнаты в Gjashte, Албания
Квартира 3 комнаты
Gjashte, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/8
Расположенная в одном из самых желанных районов Саранде, эта красиво меблированная 2-комнатн…
$345,941
НДС
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/10
Продаются две квартиры в Лунгомаре, Влёра, на юге Албании – рядом с Адриатическим морем. Ище…
$265,823
НДС
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Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
$249,670
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
🔑🏡 2+1 Договор купли-продажи ближнего бара RESTAURANT LUX, VLORA💶 Цена: €1500/м2📐 Площадь: 7…
$1,730
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DES Real Estate
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Типы недвижимости во Влёра (область)

квартиры
дома

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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