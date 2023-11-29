ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Албания
Жилая
Влёра (область)
Жильё в Влёра (область), Албания
Влёра
289
Orikum
17
Химара
10
Саранда
8
Саранда
6
Bashkia Selenice
4
Селеница
3
Очистить
470 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Влёра, Албания
3
2
116 м²
9/9
Квартира расположена на 9 этаже нового дома на второй линии Лунгомаре всего в 50 метрах от п…
€185,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
57 м²
8
Good opportunity for rent, the apartment is given empty and you can model it as you wish wit…
€180
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
129 м²
7
Sale! Apartment 2+2+1 in Vlore! The apartment is located on the 7th floor of a 10-storey bui…
€173,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
60 м²
2
For Sale! Apartment 1+1 in Vlora! Apartments are located in the city, in a residential and d…
€45,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
42 м²
2
Exclusive Sale! This cozy 1+1 apartment in Vlora city, Albania is a great investment opportu…
€81,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
40 м²
6
Discover a stunning 1+1 apartment for sale in Vlora city, Albania. This compact yet exquisit…
€104,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
75 м²
5
Квартира 1+1 во Влёре, Албания удобно расположена в центре города, всего в 3 минутах ходьбы …
€300
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
100 м²
4
Квартира расположена в одной из лучших и самых востребованных зон Влёра (Vlore) . Расположе…
€300
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
130 м²
1
Роскошный апартман на первом этаже в частном доме для долгосрочной аренды,недавно меблирован…
€350
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
130 м²
7
Квартира расположена на центральном бульваре города Влёра, всего 130 квадратных метров, огро…
€109,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Влёра, Албания
305 м²
Вилла расположена высоко в горах, конечный пункт назначения на дороге Приятный вид очень тих…
€212,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
111 м²
3
Продается во Влёре, Албания, это просторная квартира 2+1, расположенная в самом выгодном мес…
€168,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Влёра, Албания
402 м²
Вилла расположена в тихом районе города Влёра. Всего три этажа, гараж, земельный участок с а…
€162,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
50 м²
3
В аренду! Студия в Лунгомаре Влёре! Студия 50 кв.м расположена на 3-м этаже. На территории и…
€200
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
81 м²
4
***.ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА!!Квартира 2+1 на продажу рядом с Marina Bay Luxury Resort,Vlora.Опт…
€121,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
122 м²
1
Квартира 2 + 1, расположенная в больнице на 3-м этаже . Квартира организована в 2 спальнях, …
€56,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
108 м²
5
Квартира 2 + 1 расположена в новом районе Влёра, недалеко от будущего яхтенного порта. Продо…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Влёра, Албания
500 м²
Станьте владельцами роскошной виллы в самом перспективном городе Албании - Влёре. Четырехэт…
€798,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
114 м²
5
€133,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
74 м²
6
Квартира 1+1 на шестом этаже нового и современного здания оборудована сервисным лифтом с пар…
€74,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
100 м²
4
Квартира 2 + 1, расположенная в районе Скела, общей площадью 100 м2, имеет свидетельство о с…
€300
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
60 м²
2
Квартира расположена на первой линии побережья, она имеет общую площадь 60 м2. Есть общая па…
€300
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
74 м²
1
Квартира в долгосрочную аренду. С потрясающим видом на Влёру и море. Он состоит из двух комн…
€300
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
114 м²
5
Продается просторная двухкомнатная квартира,идеально расположенный в комплексе Flamingo, кот…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
46 м²
3
Квартира находится на 6 этаже, расположена в одном из самых любимых районов Влёры в 2 минута…
€200
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
39 м²
8
Квартира расположена в очень популярном районе Влёра, всего в минуте езды от набережной. Име…
€150
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
50 м²
3
1 + 1 квартира в аренду в одном из самых востребованных районов города. Идеальное место для …
€300
Рекомендовать
1
Оставить заявку
Дом
Влёра, Албания
150 м²
Вилла в аренду~с удивительным видом на море и город, расположенная на холме в районе Холодно…
€500
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
97 м²
6
Квартира 2+1 для долгосрочной аренды в идеальном месте, в начале набережной Лунгомаре ,всего…
€350
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира
Влёра, Албания
42 м²
2
Роскошная студия для долгосрочной аренды, недавно меблированная, расположенная всего в неско…
€300
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
16
Типы недвижимости в Влёра (область)
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Влёра (область), Албания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL