Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Влёра (область)
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном во Влёра (область), Албания

Orikum
4
Влёра
45
Химара
14
Bashkia Himare
14
Показать больше
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Dhermi, Албания
Вилла 5 комнат
Dhermi, Албания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 393 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в резиденции "Borgo Bello", Дримадес: ваш рай на побережье Предлагаем …
$920,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости во Влёра (область)

виллы

Параметры недвижимости во Влёра (область), Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти